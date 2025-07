Rivaleggiarono con gli Spartani e gli Ateniesi nei cruciverba: la soluzione è Tebani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rivaleggiarono con gli Spartani e gli Ateniesi' è 'Tebani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEBANI

Curiosità e Significato di Tebani

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tebani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tebani.

Perché la soluzione è Tebani? I TEBANI erano gli abitanti di Tebe, città dell'antica Grecia famosa per aver sfidato Sparta e Atene. Questa popolosa polis ebbe un ruolo importante nelle guerre del Peloponneso e fu protagonista di battaglie epiche come quella di Leuttra. Conosciuti anche per la loro leggendaria vittoria contro i Spartani nella battaglia di Leuttra, i Tebani sono ricordati come valorosi guerrieri e innovatori militari.

Come si scrive la soluzione Tebani

Hai davanti la definizione "Rivaleggiarono con gli Spartani e gli Ateniesi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

I Imola

