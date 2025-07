Ripiego, scappatoia nei cruciverba: la soluzione è Pretesto

PRETESTO

Curiosità e Significato di Pretesto

Perché la soluzione è Pretesto? Pretesto è un motivo o una scusa usata per giustificare un'azione senza rivelare le vere intenzioni. È come un ripiego, una scappatoia che permette di evitare spiegazioni dirette o complicate. Spesso viene impiegato per nascondere la vera motivazione di un gesto, rendendo più facile agire senza troppi confronti o discussioni. In sostanza, il pretesto è una via comoda per svicolare dalle responsabilità.

Come si scrive la soluzione Pretesto

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

