Piccolo, tenue, modesto nei cruciverba: la soluzione è Esiguo

ESIGUO

Curiosità e Significato di Esiguo

Perché la soluzione è Esiguo? Esiguo indica qualcosa di molto piccolo, scarso o limitato, spesso in termini di quantità o dimensioni. Si usa per descrivere risorse, somme o aspetti che sono insufficienti o appena sufficienti. È un termine che richiama l'idea di modestia o di qualcosa che si presenta in misura ridotta, come nel caso di un budget esiguo o un talento esiguo. In sintesi, rappresenta ciò che è minimo o scarso.

Come si scrive la soluzione Esiguo

E Empoli

S Savona

I Imola

G Genova

U Udine

O Otranto

