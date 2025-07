Per Dante all Inferno ce ne sono 9 nei cruciverba: la soluzione è Gironi

GIRONI

Curiosità e Significato di Gironi

Hai risolto il cruciverba con Gironi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Gironi.

Perché la soluzione è Gironi? I giri sono le suddivisioni o livelli dell'Inferno di Dante, divisi in nove parti per rappresentare i diversi peccati e punizioni. Ogni giro è un'area specifica, più o meno severa, che forma un percorso di 9 sezioni complessive. In questo modo, il termine giro indica le varie tappe di un viaggio attraverso le pene infernali descritte nella Divina Commedia.

Come si scrive la soluzione Gironi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Per Dante all Inferno ce ne sono 9", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E R R V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERRO" VERRO

