Mucchio, massa nei cruciverba: la soluzione è Cumulo

CUMULO

Curiosità e Significato di Cumulo

Perché la soluzione è Cumulo? Cumulo indica un'ammasso o un raggruppamento di cose accumulate insieme, come una pila di libri o di foglie. È usato per descrivere qualcosa che si forma quando molte cose si raccolgono in un unico punto. La parola richiama l'idea di un insieme compatto, spesso in modo naturale o spontaneo, e arricchisce il linguaggio con sfumature di quantità e accumulo.

Massa o mucchio di sassiUn mucchio di gente pigiataUn mucchio di pagliaUccisione in massaMassa di lavoro da svolgere

Come si scrive la soluzione Cumulo

C Como

U Udine

M Milano

U Udine

L Livorno

O Otranto

