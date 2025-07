Le galline che covano nei cruciverba: la soluzione è Chiocce

Home / Soluzioni Cruciverba / Le galline che covano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le galline che covano' è 'Chiocce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIOCCE

Curiosità e Significato di Chiocce

Hai risolto il cruciverba con Chiocce? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Chiocce.

Perché la soluzione è Chiocce? Chiocce sono le piccole scaglie di legno o di corteccia che si usano come pacciame per il giardinaggio, creando uno strato protettivo e decorativo sul terreno. Sono ideali per conservare l'umidità, prevenire le erbacce e arricchire il suolo, donando un aspetto naturale alle aiuole. Un modo semplice e efficace per prendersi cura delle piante in modo sostenibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Covano risentimentoNe fanno parte anche oche e gallinePer le galline è casaFa le uova come le gallineCarnivoro che caccia le galline

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chiocce

Hai trovato la definizione "Le galline che covano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M N I O E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MELONI" MELONI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.