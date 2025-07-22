La pianura attorno al ranch

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La pianura attorno al ranch' è 'Prateria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATERIA

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Perché la soluzione è Prateria? Se si pensa alla zona che si estende intorno a un ranch, ci si immagina un ampio spazio aperto, dove l’erba cresce rigogliosa e il vento accarezza dolcemente il terreno. Questo spazio è spesso il luogo ideale per il pascolo degli animali e per godersi un paesaggio tranquillo e naturale. La prateria, con la sua vegetazione spontanea e il suo silenzio, dà vita a un ambiente che invita a rilassarsi e a immergersi nella natura.

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La pianura attorno al ranch nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prateria

La definizione "La pianura attorno al ranch" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prateria'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La pianura attorno al ranch

La pianura attorno al ranch Risposta: PRATERIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

P Padova R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Prateria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La pianura attorno al ranch". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.