La pianura attorno al ranch
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SOLUZIONE: PRATERIA
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Perché la soluzione è Prateria? Se si pensa alla zona che si estende intorno a un ranch, ci si immagina un ampio spazio aperto, dove l’erba cresce rigogliosa e il vento accarezza dolcemente il terreno. Questo spazio è spesso il luogo ideale per il pascolo degli animali e per godersi un paesaggio tranquillo e naturale. La prateria, con la sua vegetazione spontanea e il suo silenzio, dà vita a un ambiente che invita a rilassarsi e a immergersi nella natura.
La pianura attorno al ranch nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prateria
La definizione "La pianura attorno al ranch" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prateria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La pianura attorno al ranch
- Risposta: PRATERIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Prateria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La pianura attorno al ranch". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pianura: La pianura tipica della Russia
Con attorno: Assi attorno ai quali si muovono le ruote