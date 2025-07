La carrozza in testa al treno nei cruciverba: la soluzione è Motrice

MOTRICE

Curiosità e Significato di Motrice

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Motrice, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Motrice? La parola motrice indica il veicolo che si trova in testa a un treno, ovvero la locomotiva che lo muove e lo guida. È il cuore pulsante del convoglio, responsabile della spinta e del controllo durante il viaggio. In sostanza, rappresenta la forza trainante che permette al treno di muoversi e arrivare a destinazione. La motrice è quindi fondamentale per il funzionamento del trasporto ferroviario.

Come si scrive la soluzione Motrice

Non riesci a risolvere la definizione "La carrozza in testa al treno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

