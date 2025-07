Ingrandire nell obiettivo nei cruciverba: la soluzione è Zoomare

ZOOMARE

Curiosità e Significato di Zoomare

Perché la soluzione è Zoomare? Zoomare significa ingrandire o avvicinare un soggetto attraverso l’obiettivo di una fotocamera o di uno smartphone, permettendo di vedere dettagli più piccoli e creare effetti visivi coinvolgenti. È una funzione molto usata in fotografia e video per mettere in risalto particolari o migliorare la composizione dell’immagine. In breve, con zoomare puoi catturare il mondo più da vicino e con maggiore intensità.

Come si scrive la soluzione Zoomare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ingrandire nell obiettivo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

O Otranto

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I I T D O N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDOMITO" INDOMITO

