Il proprietario di una nave nei cruciverba: la soluzione è Armatore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il proprietario di una nave' è 'Armatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMATORE

Curiosità e Significato di Armatore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Armatore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Armatore.

Perché la soluzione è Armatore? L'armatore è colui che possiede e gestisce una nave, assumendosi responsabilità legali e finanziarie. È il proprietario che decide come e dove far navigare la propria imbarcazione, spesso coinvolto nel settore marittimo e del trasporto merci. In sintesi, rappresenta l'anima imprenditoriale dietro la gestione delle navi, contribuendo al commercio internazionale e alle rotte marittime mondiali.

Come si scrive la soluzione Armatore

La definizione "Il proprietario di una nave" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

