La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Massimo conduttore televisivo nato a Torino' è 'Giletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GILETTI

Curiosità e Significato di Giletti

Hai risolto il cruciverba con Giletti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Giletti.

Perché la soluzione è Giletti? Giletti è un famoso conduttore televisivo italiano, nato a Torino, noto per aver condotto programmi di successo come La Vita in Diretta. La sua esperienza e personalità lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della tv italiana. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Giletti ha saputo catturare l'attenzione del pubblico, dimostrando di essere uno dei massimi protagonisti del panorama televisivo nazionale.

Come si scrive la soluzione Giletti

La definizione "Il Massimo conduttore televisivo nato a Torino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

