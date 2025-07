Hanno tutto... per le mani nei cruciverba: la soluzione è Guantai

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Hanno tutto... per le mani' è 'Guantai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUANTAI

Curiosità e Significato di Guantai

Non fermarti alla soluzione! Conosci Guantai più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Guantai.

Perché la soluzione è Guantai? Guantai sono i guanti, ovvero accessori che si indossano sulle mani per proteggerle o per motivi estetici. Sono disponibili in vari materiali e stili, utili in inverno, durante il lavoro o per motivi di moda. La frase Hanno tutto... per le mani gioca con l'espressione, sottolineando l'importanza di avere i guanti a portata di mano per ogni occasione.

Come si scrive la soluzione Guantai

La definizione "Hanno tutto... per le mani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

I Imola

