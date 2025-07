Getta acqua sorgiva nei cruciverba: la soluzione è Fonte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Getta acqua sorgiva' è 'Fonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FONTE

Curiosità e Significato di Fonte

La soluzione Fonte di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fonte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fonte? Una fonte è il punto in cui l'acqua sorgiva emerge naturalmente dalla terra, creando un flusso continuo di acqua fresca e pura. Spesso situata in ambienti naturali come boschi o montagne, rappresenta una fonte di vita e di energia vitale per molte specie e comunità umane. Conoscere le fonti è fondamentale per garantire acqua pulita e sostenibile per tutti.

Come si scrive la soluzione Fonte

Hai davanti la definizione "Getta acqua sorgiva" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

