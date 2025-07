Disabitata nei cruciverba: la soluzione è Deserta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disabitata' è 'Deserta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESERTA

Curiosità e Significato di Deserta

Approfondisci la parola di 7 lettere Deserta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Deserta? Disabitata indica un luogo o una zona priva di abitanti, cioè senza persone che ci vivano stabilmente. È un termine spesso usato per descrivere territori desolati, isolate o abbandonate, dove la presenza umana è assente o molto limitata. La parola richiama quindi un ambiente vuoto e silenzioso, perfetto per chi cerca un’oasi di tranquillità o un paesaggio incontaminato.

Come si scrive la soluzione Deserta

La definizione "Disabitata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

