Danza che si accompagna spesso alla salsa nei cruciverba: la soluzione è Bachata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Danza che si accompagna spesso alla salsa' è 'Bachata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACHATA

Curiosità e Significato di Bachata

Perché la soluzione è Bachata? La bachata è un ballo di origine dominicana, noto per i suoi movimenti sensuali e ritmici. Spesso associata alla salsa, questa danza si caratterizza per i passi semplici e il ritmo coinvolgente, che invita a lasciarsi andare e a vivere l’emozione del momento. Un vero e proprio stile di vita che conquista sempre più appassionati in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Bachata

B Bologna

A Ancona

C Como

H Hotel

A Ancona

T Torino

A Ancona

