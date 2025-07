Curvare o flettere come un arma nei cruciverba: la soluzione è Arcuare

Home / Soluzioni Cruciverba / Curvare o flettere come un arma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Curvare o flettere come un arma' è 'Arcuare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCUARE

Curiosità e Significato di Arcuare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Arcuare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arcuare? Arcuare significa curvare o piegare qualcosa a forma di arco, come un'arma o un arco. Si usa spesso in ambito artistico o tecnico per descrivere la modellatura di superfici o materiali, dando loro una forma arcuata. È un termine che richiama l'idea di flessibilità e movimento armonioso, essenziale in molte discipline creative e ingegneristiche. Conoscere questa parola apre a nuove sfumature di espressione e progettazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arma con il tamburo rotanteSpada arma dei Jedi di Star WarsUn arma da pedanaL Arma dei pontieriUn arma contro gli incendi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arcuare

Se "Curvare o flettere come un arma" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

C Como

U Udine

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O S N B N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISNONNA" BISNONNA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.