BOTOLO

Curiosità e Significato di Botolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Botolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Botolo.

Perché la soluzione è Botolo? Botolo è un termine italiano che indica un cane molto aggressivo, ma in modo spesso esagerato, che si dimostra invece un grande fifone di fronte al pericolo. È un modo ironico per descrivere chi mostra un carattere forte solo in apparenza, rivelandosi poi timoroso quando si trova di fronte a una vera minaccia. Un esempio di come l’uso del linguaggio possa giocare con contrasti e stereotipi.

Come si scrive la soluzione Botolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Cane ringhioso che si rivela un gran fifone"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

