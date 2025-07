Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta nei cruciverba: la soluzione è Area Di Meta

Home / Soluzioni Cruciverba / Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta' è 'Area Di Meta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AREA DI META

Curiosità e Significato di Area Di Meta

Hai risolto il cruciverba con Area Di Meta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Area Di Meta.

Perché la soluzione è Area Di Meta? L'area di meta è la zona dietro le porte di un campo da rugby, dove si segna un try. È uno spazio fondamentale perché rappresenta il punto in cui l’attaccante può portare la palla oltre la linea di fondo per ottenere punti. In sostanza, è il cuore dell’azione offensiva e simbolo di successo nel gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La zona del campo di calcio presidiata fisicamente dal portiereÈ situata dietro la boccaUna zona calda del campo di calcioSu di essa è collocata la porta nel campo di rugbyUn tiro con il piede nel rugby

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Area Di Meta

Se "Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N A I O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANIONI" ANIONI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.