La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi sosta il Milano-Parigi' è 'Lione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIONE

Curiosità e Significato di Lione

Approfondisci la parola di 5 lettere Lione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lione? Lione è una città francese situata lungo il fiume Rodano, famosa per il suo patrimonio storico, la cucina e l'industria della moda. Il suo nome deriva da antiche radici galliche e romane, e rappresenta un importante snodo culturale ed economico in Europa. La città incarna tradizione e modernità, offrendo un mix affascinante di arte, gastronomia e innovazione.

Come si scrive la soluzione Lione

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi sosta il Milano-Parigi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

