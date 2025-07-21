Una dote dell imprenditore

Paola Cammarota | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una dote dell imprenditore' è 'Managerialità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANAGERIALITÀ

Vuoi approfondire la risposta Managerialità? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Managerialità? La managerialità è una qualità fondamentale per chi avvia un'impresa. Si tratta della capacità di pianificare, organizzare e coordinare risorse in modo efficace. Un imprenditore con questa dote sa adattarsi ai cambiamenti del mercato, motivare il team e prendere decisioni rapide. La managerialità permette di affrontare le sfide quotidiane con sicurezza, contribuendo al successo dell'attività e alla crescita sostenibile.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Managerialità'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una dote dell imprenditore nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Managerialità

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una dote dell imprenditore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Managerialità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una dote dell imprenditore
  • Risposta: MANAGERIALITÀ
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: M____________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: À

Le 13 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
N Napoli
A Ancona
G Genova
E Empoli
R Roma
I Imola
A Ancona
L Livorno
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Managerialità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una dote dell imprenditore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La dote dell austero La dote dell impassibile La dote dell assiduo Dote dell intraprendente Dote dell uomo sincero 

Altre definizioni collegate

Con imprenditore: L imprenditore pasticcione amico di Brigitta dei fumetti Disney 