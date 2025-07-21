Una dote dell imprenditore
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SOLUZIONE: MANAGERIALITÀ
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Perché la soluzione è Managerialità? La managerialità è una qualità fondamentale per chi avvia un'impresa. Si tratta della capacità di pianificare, organizzare e coordinare risorse in modo efficace. Un imprenditore con questa dote sa adattarsi ai cambiamenti del mercato, motivare il team e prendere decisioni rapide. La managerialità permette di affrontare le sfide quotidiane con sicurezza, contribuendo al successo dell'attività e alla crescita sostenibile.
Una dote dell imprenditore nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Managerialità
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una dote dell imprenditore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Managerialità'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una dote dell imprenditore
- Risposta: MANAGERIALITÀ
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: M____________
- Inizia con: M
- Finisce con: À
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Managerialità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una dote dell imprenditore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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