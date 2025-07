Un vecchio Boeing 747 nei cruciverba: la soluzione è Oboe

Home / Soluzioni Cruciverba / Un vecchio Boeing 747

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un vecchio Boeing 747' è 'Oboe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBOE

Curiosità e Significato di Oboe

La soluzione Oboe di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oboe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oboe? OBOE è una parola inglese che si riferisce a uno strumento musicale a fiato, simile al flauto dolce, usato nella musica classica e nelle bande. È anche il nome di un famoso strumento a fiato, noto per il suo suono potente e profondo. La sua semplicità e riconoscibilità lo rendono un esempio di parola breve ma significativa, perfetta per giochi di parole e indovinelli come Un vecchio Boeing 747.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il più vecchio dei dueVecchio antiquatoVecchio di cento anniCelebre trattato di Plinio il VecchioIl collega più vecchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oboe

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un vecchio Boeing 747", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

O Otranto

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A N M D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOMADI" NOMADI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.