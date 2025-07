Un sinonimo di sventagliata nei cruciverba: la soluzione è Raffica

RAFFICA

Curiosità e Significato di Raffica

Vuoi sapere di più su Raffica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Raffica.

Perché la soluzione è Raffica? Una raffica indica un colpo di vento improvviso e forte, spesso accompagnato da un rapido susseguirsi di eventi o parole. È come un’esplosione momentanea di energia o movimento, che si manifesta in modo rapido e intenso. In contesti diversi, può riferirsi a una raffica di pioggia, di frecce o di commenti. La parola evoca quindi qualcosa di rapido, potente e passeggero.

Come si scrive la soluzione Raffica

Non riesci a risolvere la definizione "Un sinonimo di sventagliata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O L M A C T R A A D E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMERA DA LETTO" CAMERA DA LETTO

