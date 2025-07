Un pilota Ferrari gravemente ustionato in un GP nei cruciverba: la soluzione è Nikilauda

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pilota Ferrari gravemente ustionato in un GP' è 'Nikilauda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIKILAUDA

Curiosità e Significato di Nikilauda

La parola Nikilauda è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nikilauda.

Perché la soluzione è Nikilauda? NIKILAUDA è un termine inventato che, mescolando le lettere di pilota Ferrari ustionato, rappresenta in modo criptico e creativo una situazione drammatica nel mondo della Formula 1. Questa parola simbolizza la gravità di un incidente in pista, evidenziando il rischio e la tensione di uno sport ad alta velocità. In sintesi, è un modo originale per parlare di un episodio serio nel motorsport.

Come si scrive la soluzione Nikilauda

La definizione "Un pilota Ferrari gravemente ustionato in un GP" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

I Imola

K Kappa

I Imola

L Livorno

A Ancona

U Udine

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

