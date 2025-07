Tubi di scarico delle navi nei cruciverba: la soluzione è Fumaioli

FUMAIOLI

Curiosità e Significato di Fumaioli

Vuoi sapere di più su Fumaioli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Fumaioli.

Perché la soluzione è Fumaioli? I fumaioli sono i tubi di scarico presenti sulle navi, progettati per eliminare i fumi prodotti dai motori e dai sistemi di combustione. Questi strutture permettono di dispersare in sicurezza gli inquinanti nell’atmosfera, garantendo un ambiente più salubre a bordo. Essenziali per il funzionamento delle imbarcazioni, i fumaioli sono un elemento distintivo del profilo delle navi moderne e tradizionali.

Come si scrive la soluzione Fumaioli

La definizione "Tubi di scarico delle navi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

