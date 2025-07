Sottoporre ad attento controllo nei cruciverba: la soluzione è Esaminare

ESAMINARE

Curiosità e Significato di Esaminare

Approfondisci la parola di 9 lettere Esaminare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esaminare? Esaminare significa analizzare attentamente qualcosa, controllando ogni dettaglio per valutarne lo stato o la correttezza. È un termine spesso usato quando si verifica con cura un oggetto, un documento o una situazione, per assicurarsi che tutto sia come dovrebbe essere. È un atto di attenzione e precisione, fondamentale in molti contesti quotidiani e professionali. In sostanza, è come dare uno sguardo attento per capire meglio ciò che si ha davanti.

Come si scrive la soluzione Esaminare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sottoporre ad attento controllo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A S R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONAR" SONAR

