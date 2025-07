Si valuta conil pro nei cruciverba: la soluzione è Contro

CONTRO

Curiosità e Significato di Contro

Hai risolto il cruciverba con Contro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Contro.

Perché la soluzione è Contro? Contro indica un'opposizione o resistenza a qualcosa, come un avversario in una gara o un ostacolo da superare. È usato per segnalare contrarietà o contrasto rispetto a un'idea, una situazione o un'azione. In diverse espressioni, sottolinea l'atteggiamento di chi si oppone o cerca di contrastare un evento o un avvenimento, rendendo il termine molto versatile nella lingua italiana.

Come si scrive la soluzione Contro

Non riesci a risolvere la definizione "Si valuta conil pro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

