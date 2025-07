Si aziona nel lavandino per avere l acqua nei cruciverba: la soluzione è Rubinetto

RUBINETTO

Curiosità e Significato di Rubinetto

La parola Rubinetto è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rubinetto.

Perché la soluzione è Rubinetto? Il rubinetto è un dispositivo che permette di regolare il flusso d'acqua, solitamente installato in cucina o nel bagno. Basta azionarlo per ottenere acqua calda o fredda, facilitando le attività quotidiane come lavare le mani o i piatti. È un elemento essenziale nelle nostre case, indispensabile per il comfort e l’igiene quotidiana.

Come si scrive la soluzione Rubinetto

Hai trovato la definizione "Si aziona nel lavandino per avere l acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

U Udine

B Bologna

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

