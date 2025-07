Riaprire una porta che era stata chiusa con mattoni nei cruciverba: la soluzione è Smurare

SMURARE

Curiosità e Significato di Smurare

La parola Smurare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Smurare.

Perché la soluzione è Smurare? Smurare significa demolire o rimuovere con strumenti specifici un muro o una parete, come nel caso di una porta bloccata con mattoni. È un termine tecnico usato in edilizia e ristrutturazioni quando si decide di aprire nuovi spazi o recuperare aree chiuse. Quindi, smurare consente di riaprire porte e passaggi che erano stati bloccati o murati, ridando vita agli ambienti.

Come si scrive la soluzione Smurare

Hai trovato la definizione "Riaprire una porta che era stata chiusa con mattoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

M Milano

U Udine

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORTO" MORTO

