RIGETTO

Curiosità e Significato di Rigetto

Perché la soluzione è Rigetto? Il rigetto è il processo naturale del corpo che riconosce un organo o tessuto donato come estraneo e tenta di eliminarlo, per proteggerci da possibili minacce. È una reazione immunitaria che può verificarsi dopo un trapianto, rendendo necessario monitorare e gestire attentamente questa risposta per garantire il successo dell’intervento e la salute del paziente.

Come si scrive la soluzione Rigetto

R Roma

I Imola

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

