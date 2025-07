Portello anteriore apribile dell auto nei cruciverba: la soluzione è Cofano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Portello anteriore apribile dell auto' è 'Cofano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COFANO

Curiosità e Significato di Cofano

Vuoi sapere di più su Cofano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cofano.

Perché la soluzione è Cofano? Il cofano è la parte anteriore di un'auto che si apre per consentire l'accesso al motore. È essenziale per la manutenzione e le riparazioni, proteggendo il cuore del veicolo. Spesso chiamato anche portellone anteriore, il cofano può essere apribile e fornisce spazio per controllare e intervenire sui componenti meccanici. In breve, il cofano è la porta d'ingresso al motore dell'auto.

Come si scrive la soluzione Cofano

Non riesci a risolvere la definizione "Portello anteriore apribile dell auto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E V D R N I E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVENIRE" DIVENIRE

