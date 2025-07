Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da primato nei cruciverba: la soluzione è Primato

PRIMATO

Curiosità e Significato di Primato

Perché la soluzione è Primato? Il termine primato indica il primo posto o la posizione di superiorità in un determinato ambito. Significa essere il migliore, il più importante o il più avanzato rispetto agli altri. In parole semplici, rappresenta un record di eccellenza che distingue chi occupa la posizione più alta. Quindi, quando si parla di primato, si fa riferimento a un riconoscimento di leadership e eccellenza, come nel caso della val Trompia nella siderurgia.

Come si scrive la soluzione Primato

Hai davanti la definizione "Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da primato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

