NEUTRALE

Curiosità e Significato di Neutrale

La soluzione Neutrale di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Neutrale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Neutrale? La parola neutrale indica uno stato di non coinvolgimento in un conflitto o in una disputa tra altre nazioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Spagna adottò questa posizione, evitando di schierarsi con uno dei due blocchi contrapposti. Essere neutrale significa quindi mantenere un'atteggiamento di imparzialità e distacco, senza prendere parte attiva alle ostilità.

Come si scrive la soluzione Neutrale

Non riesci a risolvere la definizione "Lo fu la Spagna nella Seconda Guerra Mondiale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

E Empoli

U Udine

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

