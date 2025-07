Le lenti con tre... visioni nei cruciverba: la soluzione è Multifocali

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Le lenti con tre... visioni' è 'Multifocali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULTIFOCALI

Curiosità e Significato di Multifocali

Perché la soluzione è Multifocali? Le lenti multifocali sono occhiali progettati per offrire diverse correzioni visive in un unico occhio, permettendo di vedere bene da vicino, da lontano e a distanza intermedia senza cambiare occhiali. Ideali per chi ha bisogno di supporto visivo completo, eliminano fastidi e inconvenienti, migliorando la qualità della vita. Semplicemente, sono la soluzione trifocale per una vista sempre perfetta.

Come si scrive la soluzione Multifocali

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

