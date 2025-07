La casa editrice dei fumetti degli X-Men nei cruciverba: la soluzione è Marvel

MARVEL

Curiosità e Significato di Marvel

Approfondisci la parola di 6 lettere Marvel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marvel? La casa editrice dei fumetti degli X-Men è Marvel, una delle più grandi e famose aziende nel mondo del comics. Fondata negli Stati Uniti, ha creato personaggi iconici come Spider-Man, Iron Man e appunto gli X-Men, portando storie di supereroi nelle case di milioni di lettori. La Marvel ha rivoluzionato il modo di raccontare avventure a fumetti, lasciando un'impronta indelebile nella cultura popolare.

La definizione "La casa editrice dei fumetti degli X-Men" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

