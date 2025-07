Incurvato... come Quasimodo nei cruciverba: la soluzione è Ingobbito

INGOBBITO

Curiosità e Significato di Ingobbito

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ingobbito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ingobbito? Incurvato... come Quasimodo si riferisce a qualcosa che ha una forma curva o gobba, proprio come il personaggio di Hugo. La parola ingobbito descrive infatti un oggetto o una persona con una postura incurvata o con una gobba evidente. È un termine che richiama l'immagine di qualcosa piegato o deformato, e viene spesso usato in modo figurato per indicare una deformità o un'anomalia nella forma.

Come si scrive la soluzione Ingobbito

Hai trovato la definizione "Incurvato... come Quasimodo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

G Genova

O Otranto

B Bologna

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

