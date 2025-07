Hanno la centrifuga nei cruciverba: la soluzione è Lavatrici

LAVATRICI

Curiosità e Significato di Lavatrici

Approfondisci la parola di 9 lettere Lavatrici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lavatrici? Hanno la centrifuga è un modo di dire che si riferisce alle lavatrici, elettrodomestici che usano la forza centrifuga per strizzare i vestiti e rimuovere l'acqua in eccesso. Questo termine sottolinea una delle funzioni principali di questa apparecchiatura, fondamentale per semplificare e velocizzare il processo di asciugatura dei capi. Insomma, le lavatrici sono alleate preziose nella vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Lavatrici

Se ti sei imbattuto nella definizione "Hanno la centrifuga", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

