La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È sinonimo di nozze' è 'Sponsali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPONSALI

Curiosità e Significato di Sponsali

Vuoi sapere di più su Sponsali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sponsali.

Perché la soluzione è Sponsali? Gli sponsali sono l'impegno di matrimonio, ovvero la promessa formale tra due persone di sposarsi. Si tratta di un accordo che precede le nozze ufficiali, simbolo di fiducia e intenzione di unione futura. Questa parola richiama il momento in cui le famiglie si confrontano e si coinvolgono nel progetto di vita insieme, rappresentando una tappa importante nel percorso verso il matrimonio.

Come si scrive la soluzione Sponsali

La definizione "È sinonimo di nozze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

O Otranto

N Napoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

