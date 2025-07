È come una rosa nei cruciverba: la soluzione è Camelia

CAMELIA

Curiosità e Significato di Camelia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Camelia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Camelia.

Perché la soluzione è Camelia? La camelia è un elegante fiore che rappresenta ammirazione e perfezione. Originaria di Asia, si distingue per i suoi petali delicati e i colori vivaci, simbolo di bellezza raffinata. Spesso associata alla nobiltà e alla serenità, la camelia è un dono di buon auspicio e un fiore molto apprezzato in giardini e bouquet. È un vero capolavoro della natura, capace di incantare con la sua grazia.

Come si scrive la soluzione Camelia

La definizione "È come una rosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

A Ancona

