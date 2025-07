Appellativo per un bambino che si vuole adulto nei cruciverba: la soluzione è Ometto

Home / Soluzioni Cruciverba / Appellativo per un bambino che si vuole adulto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Appellativo per un bambino che si vuole adulto' è 'Ometto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMETTO

Curiosità e Significato di Ometto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ometto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ometto? Omètt è un termine affettuoso e scherzoso usato per chiamare un bambino che desidera sembrare più grande o adulto. È un appellativo che esprime affetto, ma anche il desiderio di imitare gli adulti, spesso con un pizzico di ironia. In sostanza, racchiude il divertente tentativo dei più piccoli di crescere in fretta, pur rimanendo bambini nel cuore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La signora che si prende cura del bambinoIl bambino delle fiabe che si riempie la tasca di sassoliniFine che si vuole raggiungereSi dice con due parole inglesi quando non ci si vuole esprimere su una vicendaSi dice di un bambino indisciplinato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ometto

Stai cercando la risposta alla definizione "Appellativo per un bambino che si vuole adulto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R O O R A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROROGA" PROROGA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.