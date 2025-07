Una pelliccia cenerina nei cruciverba: la soluzione è Petit Gris

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pelliccia cenerina' è 'Petit Gris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETIT GRIS

Curiosità e Significato di Petit Gris

Vuoi sapere di più su Petit Gris? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Petit Gris.

Perché la soluzione è Petit Gris? Petit Gris è un termine francese che indica un piccolo galletto di colore grigio, famoso come nome di una razza di lumache molto apprezzata in cucina. La frase una pelliccia cenerina si riferisce alla sua tonalità grigia, che ricorda appunto un piccolo pelo o pelliccia di colore grigio chiaro. È un esempio di come il nome si ispira alle caratteristiche visive dell'animale o dell'oggetto.

Come si scrive la soluzione Petit Gris

La definizione "Una pelliccia cenerina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

T Torino

I Imola

T Torino

G Genova

R Roma

I Imola

S Savona

