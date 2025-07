Sonno indotto da medicinali nei cruciverba: la soluzione è Narcosi

NARCOSI

Curiosità e Significato di Narcosi

Vuoi sapere di più su Narcosi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Narcosi.

Perché la soluzione è Narcosi? La narcosi è uno stato di incoscienza temporanea causato dall’assunzione di medicinali o sostanze che deprimono il sistema nervoso centrale. Si manifesta con sonnolenza, diminuzione della coscienza e alterazioni delle funzioni mentali. È come un sonno indotto artificialmente, che può essere necessario in ambito medico per interventi chirurgici o trattamenti specifici. La narcosi, quindi, rappresenta un’alterazione controllata della vigilanza.

Come si scrive la soluzione Narcosi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sonno indotto da medicinali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

S Savona

I Imola

