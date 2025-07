Sistema per TV a colori sigla nei cruciverba: la soluzione è Secam

SECAM

Curiosità e Significato di Secam

Approfondisci la parola di 5 lettere Secam: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Secam? Il termine SECAM indica un sistema di trasmissione televisiva a colori sviluppato in Francia, che consente di trasmettere immagini a colori in modo efficace e compatibile con le apparecchiature analogiche. La sigla deriva da Système Électronique pour Couleurs avec Mémoire, sottolineando il metodo elettronico con memoria per la riproduzione dei colori. È parte di un capitolo importante nella storia delle tecnologie televisive.

Come si scrive la soluzione Secam

S Savona

E Empoli

C Como

A Ancona

M Milano

