Si dividono in falangi nei cruciverba: la soluzione è Dita

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si dividono in falangi' è 'Dita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DITA

Curiosità e Significato di Dita

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Dita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dita? La parola dita indica le appendici che sporgono dalle mani e dai piedi, fondamentali per afferrare e sentire. La frase si dividono in falangi fa riferimento alle sezioni che compongono ciascun dito, chiamate appunto falangi. Sono essenziali per la nostra capacità di manipolare gli oggetti e percepire il mondo circostante, rendendo questa parte del corpo incredibilmente importante e complessa.

Come si scrive la soluzione Dita

La definizione "Si dividono in falangi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

