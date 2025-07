Roccia per vasi e pentole nei cruciverba: la soluzione è Pietra Ollare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Roccia per vasi e pentole' è 'Pietra Ollare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIETRA OLLARE

Curiosità e Significato di Pietra Ollare

Hai risolto il cruciverba con Pietra Ollare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Pietra Ollare.

Perché la soluzione è Pietra Ollare? La pietra ollare è una roccia naturale molto resistente e termica, ideale per creare basi robuste e durature per vasi e pentole. Con la sua superficie liscia e isolante, permette di cuocere e riscaldare cibi in modo uniforme, mantenendo il calore più a lungo. Perfetta per chi cerca un materiale naturale, elegante e pratico in cucina o come elemento decorativo.

Come si scrive la soluzione Pietra Ollare

Non riesci a risolvere la definizione "Roccia per vasi e pentole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

