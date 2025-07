Ricchi di calorie nei cruciverba: la soluzione è Energetici

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricchi di calorie

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ricchi di calorie' è 'Energetici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENERGETICI

Curiosità e Significato di Energetici

Hai risolto il cruciverba con Energetici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Energetici.

Perché la soluzione è Energetici? Ricchi di calorie indica alimenti che forniscono molta energia al nostro corpo, come dolci, fritti o cibi ricchi di zuccheri e grassi. La parola giusta per descriverli è energetici, perché sono fonti concentrate di energia utile per svolgere le attività quotidiane. Conoscere questa caratteristica aiuta a scegliere con consapevolezza cosa mangiare per mantenere equilibrio e benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Albero che dà frutti ricchi di chicchi rossastriNe sono ricchi i limoniCantano Sarà perché ti amo: Ricchi ePubblica ogni anno l elenco dei più ricchi al mondoSe ne fanno ricchi tessuti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Energetici

Hai davanti la definizione "Ricchi di calorie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P S T I E O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRESTITO" PRESTITO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.