PRIME

Curiosità e Significato di Prime

La parola Prime è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prime.

Perché la soluzione è Prime? Prime indica ciò che si trova in cima o in posizione di privilegio, come i primi a partire o i migliori in una classifica. È usato anche per descrivere qualcosa di eccellente o di massimo livello. In sintesi, rappresenta ciò che occupa il vertice o la posizione più importante, ed è spesso associato a idee di leadership e eccellenza. Insomma, sono coloro che stanno *in testa*.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Stanno in testa ai convogli ferroviariLa testa del gorillaIn testa all alpinoIn testa all arieteUna con la testa altrove

Come si scrive la soluzione Prime

La definizione "Quelle che stanno in testa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

