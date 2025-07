Pasta ripiena tipica della cucina piemontese nei cruciverba: la soluzione è Agnolotti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pasta ripiena tipica della cucina piemontese' è 'Agnolotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGNOLOTTI

Curiosità e Significato di Agnolotti

Perché la soluzione è Agnolotti? Gli agnolotti sono un famoso tipo di pasta ripiena tipico della cucina piemontese, caratterizzata da piccoli fagottini di pasta sfoglia o all'uovo farciti con carne, verdure o altri ingredienti del territorio. Questi deliziosi tortelli rappresentano un piatto tradizionale e amato, spesso servito con burro, salvia o sugo di arrosto, simbolo di convivialità e sapori autentici del Piemonte.

Come si scrive la soluzione Agnolotti

Hai davanti la definizione "Pasta ripiena tipica della cucina piemontese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

