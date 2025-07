Non adulterata nei cruciverba: la soluzione è Genuina

GENUINA

Curiosità e Significato di Genuina

Perché la soluzione è Genuina? Non adulterata significa autentica, pura e originale, senza modifiche o contaminazioni. La parola genuina descrive qualcosa che mantiene le caratteristiche autentiche e naturali, senza essere stata alterata o falsificata. È ideale per indicare prodotti, emozioni o qualità sincere e genuine. In sintesi, se qualcosa è genuina, si può fidare della sua purezza e integrità.

Come si scrive la soluzione Genuina

G Genova

E Empoli

N Napoli

U Udine

I Imola

N Napoli

A Ancona

