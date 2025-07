L aspetto che inganna nei cruciverba: la soluzione è Apparenza

APPARENZA

Curiosità e Significato di Apparenza

Perché la soluzione è Apparenza? Apparenza si riferisce a come qualcosa o qualcuno appare esternamente, spesso influenzando le prime impressioni. Può essere ingannevole, poiché ciò che si vede non sempre riflette la realtà interiore. In altre parole, l'aspetto può trarre in inganno, nascondendo aspetti più profondi o autentici. Capire il vero significato di una cosa richiede quindi andare oltre l'apparenza superficiale.

Come si scrive la soluzione Apparenza

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

