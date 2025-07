I portafortuna nei prati nei cruciverba: la soluzione è Quadrifogli

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I portafortuna nei prati' è 'Quadrifogli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUADRIFOGLI

Curiosità e Significato di Quadrifogli

La soluzione Quadrifogli di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Quadrifogli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Quadrifogli? Quadrifoglio è il simbolo della fortuna, spesso presente nei prati come un raro quadrato di foglie verdi. Riconosciuto come portafortuna, rappresenta anche speranza e prosperità. Trovarne uno, soprattutto in natura, è considerato un segno positivo e fortunato. È un'icona amata in Italia e nel mondo, capace di portare buona sorte a chi lo incrocia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un portafortuna che si può trovare nei pratiIl portafortuna che si raccoglie nei pratiNell orto e nei pratiUn ciondolo portafortunaCiondolo portafortuna

Come si scrive la soluzione Quadrifogli

Hai davanti la definizione "I portafortuna nei prati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

